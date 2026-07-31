İnegöl’de yapımı devam eden Millet Bahçesi projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Kentte önemli bir sosyal yaşam alanı oluşturması planlanan projede, sahadaki uygulamalar müteahhit firma tarafından devam ettiriliyor.

İNEGÖLLÜLERİN PİKNİK NOKTASI OLACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Millet Bahçesi’nin, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği önemli merkezlerden biri olması hedefleniyor.

Alan içerisinde oluşturulacak yeşil alanlar, dinlenme bölümleri ve sosyal donatılar sayesinde vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebilmesi planlanıyor.

Özellikle piknik ve mangal yapmak isteyen İnegöllülerin yeni adreslerinden biri olması beklenen Millet Bahçesi, tamamlandığında şehir merkezinde nefes alınabilecek geniş bir alan sunacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Müteahhit firma sorumluluğunda yürütülen projede, alanın vatandaşların kullanımına hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği öğrenilirken, Millet Bahçesi’nin gelecek yıl vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

AÇILIŞ TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İnegöllülerin merakla beklediği projenin kesin açılış tarihi ve alan içerisindeki kullanım detaylarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte İnegöl, piknik, dinlenme ve sosyal yaşam için yeni ve geniş bir yeşil alana kavuşmuş olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ