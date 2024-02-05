3-4 Şubat 2024 tarihlerinde Osmangazi Kapalı Atletizm Salonu’nda düzenlenen U-16 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 10 madalya kazandı.

Organizasyonda kulübün altyapısında yetişen Sümeyra Nur Şirin gülle atmada 12,88’lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca 2010 doğumlu sporcu Yaren Topal 600 metrede 41,56’lık derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken, Merve Karakurt 60 metre engellide 9.56’lık derecesiyle Türkiye ikincisi olmayı başardı. Yine altyapıda yetişen sporcu Sena Çakmak 800 metrede 2.16’lık, 600 metrede ise 1.40’lık derecesiyle Türkiye ikincisi oldu.

Ebrar Besimoğlu’nun 300 metrede 43.36’lık derecesiyle Türkiye üçüncüsü olduğu şampiyonada kulübün alt yapısında yetişen bir diğer sporcu Nagihan Sümer yüksek atlamada 1.59’luk derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Organizasyonda Tuana Yılmaz, 2010 doğumlular yüksek atlamada 1.49’luk derecesiyle gümüş, Başak Özgür ise 1.40’lık derecesiyle bronz madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca, Gizem Güney 2010 doğumlular 300 metrede 43.36’lık derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.