Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2024-2025 sezonunda üst sıraları hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, takım kadrosuna sol oyun kurucu Betül Yılmaz'ı da kattı. Ayrıca kaleci Fatma Ay Babur ve Sevilay İmamoğlu Öcal ile yeniden anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Betül Yılmaz'la da sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonda Kastamonu Belediyespor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Betül Yılmaz, 20 maçta 106 gol kaydetti. 1988 doğumlu oyuncu, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a transferiyle ilgili olarak düzenlenen törende Kulüp Başkanı Muhammet Aydın'ın da katılımıyla sözleşmeye imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "İyi bir kadro kurup yeni sezonda üst sıraları zorlamak istiyoruz. Betül Yılmaz'ın da takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Anlaşmamız hayırlı olsun" dedi. Betül Yılmaz ise, "Bursa Büyükşehir Belediyespor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.