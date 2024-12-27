

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve artan nüfus sebebiyle dünyanın gündemini meşgul eden temiz suyun geleceği ile ilgili önemli adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehdidinin neden olabileceği susuzluk riskine karşı harekete geçti. Bazı ilçelerde içme suyu sondaj çalışmalarını başlatan BUSKİ Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 85 oranında karşılandığı Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki su seviyesinin alarm verdiği dönemlerde, mevcut su kaynaklarına takviye sağlanmasını hedefliyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişim için yatırımlarına hız verirken Doğancı ve Nilüfer barajlarının yanı sıra 2026 yılı içerisinde kente su vermesi planlanan Çınarcık Barajı’nın da devreye girmesiyle kentin 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

“Suyu tasarruflu kullanalım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın son yıllarda iklim değişikliğinin en fazla hissedildiği kentlerin başında geldiğini söyledi. Su konusunda hassasiyetlerinin olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, tasarruf çağrısına kulak veren Bursalılara da teşekkür etti. Çınarcık Barajı’ndaki çalışmaların önümüzdeki yılın sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Önümüzdeki yılın risklerini düşünerek ilave derin su kuyuları açmaya başladık. Hatta yakın barajlardan kendi hattımıza su aktarımı üzerine de çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl aynı durumda olsak dahi su sıkıntısı yaşamayacağız. Çınarcık Barajı’nın devreye girmesiyle Bursa’nın 20-25 yıl daha suyla ilgili sorunu olmayacaktır. Ancak yine de suyu tasarruflu kullanalım. Sadece ihtiyacımız kadar kullanalım. Diş fırçalarken veya tıraş olurken çeşmeyi açık bırakmayalım. Gri su uygulamalarını da tekrar gündeme getireceğiz. Biz artık yeni yapılan binalarda lavabo ve duşta kullanılan suyun klozetlerde kullanılmasını sağlayacak bir şartı ortaya koymak istiyoruz. Aynı zamanda yağmur suyunun depolanıp bahçelerde kullanılmasını sağlayacak bir sistemi de zorunlu kılmalıyız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN