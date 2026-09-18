Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısında Kayapa ve Kuruçeşme mahallelerindeki “Katı Atık Tesisleri Alanı” planları yeniden gündeme gelirken, önceki dönem ile mevcut yönetim arasındaki tartışma büyüdü. Mecliste Başkan Vekili Şahin Biba’nın açıklamalarının ardından Mustafa Bozbey yazılı bir açıklama yayımladı.

Bozbey, Kayapa-Kuruçeşme’de yeni bir çöp depolama sahasının kendi dönemlerinde gündeme alınmadığını savunurken, Bursa’nın katı atık sorununa yönelik çözüm önerilerinin merkezinde İnegöl’deki mevcut tesisin kapasitesinin artırılması olduğunu belirtti.

“İNEGÖL’DE 3-4 İLAVE LOT YAPILMASINI PLANLADIK”

Mustafa Bozbey, açıklamasında İnegöl Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık ve Bertaraf Tesisi’ne ilişkin planlamalarına da yer verdi.

İnegöl’de işletilen ve enerji üretimi yapılan tesisin alanının genişletilerek 3-4 ilave lot yapılmasını öngördüklerini belirten Bozbey, bunun için gerekli alanın tahsisi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını ileri sürdü.

Bozbey, Bursa’nın atık sorununa ilişkin çözüm önerisini şu şekilde açıkladı:

“Bizim dönemimizde İnegöl’deki tesisin kapasitesinin artırılmasını, alanın genişletilerek 3-4 ilave lot yapılmasını planladık. Gerekli alanın tahsisi için Orman Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulunduk ancak cevap alamadık.”

BURSA’NIN ATIK YÜKÜ İNEGÖL’E Mİ KAYDIRILACAK?

Bozbey’in açıklamasında, İnegöl’deki tesisin genişletilmesiyle birlikte Bursa’nın farklı ilçelerinde aktarma istasyonları kurulması önerisi de yer aldı.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı, İnegöl’e ilave lotlar yapılması ve Hamitler ile uygun ilçelerde aktarma istasyonlarının kurulması sayesinde Bursa’nın katı atık sorununa çözüm getirilebileceğini savundu.

Bu açıklama, İnegöl açısından mevcut tesisin kapasitesi, çevresel etkileri ve ilçenin Bursa’nın atık yönetimindeki rolü konularını yeniden gündeme taşıdı.

KAYAPA TARTIŞMASININ ODAĞINDA NE VAR?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısında Nilüfer ilçesi Kayapa ve Kuruçeşme mahallelerindeki katı atık tesisleri alanına ilişkin plan değişikliğine yönelik askı itirazları görüşüldü.

Kayapa’da 7, Kuruçeşme’de 7 olmak üzere toplam 14 parseli kapsayan plan değişikliğine ilişkin itirazların reddedilmesine yönelik komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Vekili Şahin Biba, önceki yönetimin söz konusu alanları 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na işletmek istediğini savunurken, Bozbey ise Kayapa-Kuruçeşme’de yeni bir çöp depolama sahasının kendi dönemlerinde gündemlerinde olmadığını ifade etti.

İNEGÖL İÇİN YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLIĞI

Bozbey’in açıklamasıyla birlikte Bursa’nın katı atık yönetiminde İnegöl’deki tesisin kapasitesinin artırılması seçeneği de kamuoyunun gündemine taşındı.

İnegöl’deki mevcut tesisin genişletilmesi yönündeki önerinin, ilçenin atık yönetimindeki rolünü nasıl etkileyeceği ve ilave lot planının hangi koşullarda hayata geçirilebileceği ise önümüzdeki süreçte tartışılacak başlıklar arasında yer alacak.