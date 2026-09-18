Başkan Lokman YURDİGÜL , mesajında gaziliğin, milletimizin gönlünde en yüce makamlardan biri olduğunu ifade ederek, vatan sevgisinin, fedakârlığın ve imanla yoğrulmuş bir mücadelenin en anlamlı sembollerinden birinin gaziler olduğunu vurguladı.

YURDİGÜL , açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletimizin tarih boyunca sahip olduğu en büyük değerlerden biri, vatanına ve bağımsızlığına duyduğu sarsılmaz bağlılıktır. Bu kutsal toprakların bizlere emanet edilmesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları, hiçbir zaman unutulmayacak kadar büyük ve anlamlıdır.

Gazilerimiz; vatanımızın bekası, bayrağımızın özgürce dalgalanması, ezanlarımızın semalarımızda yankılanması ve milletimizin huzur içerisinde yaşaması için büyük bedeller ödemiş, canlarını ve sağlıklarını bu mukaddes dava uğruna ortaya koymuş kahramanlarımızdır.

Bizler, şehitlerimizin aziz hatıralarını ve gazilerimizin fedakârlıklarını yalnızca belirli günlerde değil, hayatımızın her anında gönüllerimizde yaşatmakla mükellefiz. Çünkü vatan sevgisi, sadece sözle ifade edilen bir duygu değil; sadakat, vefa ve sorumlulukla nesilden nesile aktarılması gereken mukaddes bir emanettir.

Dinimiz İslam’da vatan, millet, can ve mukaddesat uğruna gösterilen fedakârlık büyük bir değer taşımaktadır. Şehitlik ve gazilik, milletimizin inanç dünyasında derin bir anlamı olan ulvi makamlardır. Bu sebeple gazilerimize sahip çıkmak, onların gönüllerini hoş tutmak, ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve ailelerine destek olmak, hepimizin ortak vazifesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; bu güzel Cennet vatanımız uğruna, mücadele etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve huzur diliyorum.

Şehitlerimizin aziz ruhları şad, gazilerimizin makamları daima yüce olsun. Rabbim, milletimize birlik ve beraberlik içerisinde, ezanımızın susmadığı, bayrağımızın inmediği, vatanımızın bölünmediği nice huzurlu yıllar nasip eylesin.”

İnegöl Din Görevlileri Derneği Başkanı Lokman YURDİGÜL , mesajının sonunda, gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı

Kaynak: BÜLTEN