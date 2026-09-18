Olay, merkez Osmangazi ilçesi güzergâhındaki Bursa Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir tırın dorsesinde bulunan yüklerin gereğince sabitlenmeden, gelişigüzel taşındığı görüldü. Her an yola savrulma ya da düşme tehlikesi barındıran yükler arkadan gelen araçlar için ciddi bir tehdit oluştururken, sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Yoldaki tehlikeye aldırış edilmeden sürdürülen yolculuk, aynı yönde seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.