Olay dün 16.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde meydana geldi. M.A.(23) isimli genç, İnegöl'den K.G. isimli arkadaşının aracına binerek Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesine gitti. Mahalledeki bir motosikletli gençle konuşarak iddiaya göre uyuşturucu madde istedi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs kendisine uyuşturucu temin edeceğini söyleyerek M.A.'yı motosikletin arkasına bindirip ilerledi. 500 metre ileride duran motosikletli, M.A.'dan uyuşturucu karşılığı 2000 TL' yi aldı. Şüpheli, uyuşturucu maddeyi vermeyip M.A.'ya saldırarak çenesini kırdı. Şüpheli olaydan sonra motosikletiyle kayıplara karıştı. Yaralı genç arkadaşı tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde çenesinde kırıklar olduğu tespit edilen genç, Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsı arıyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ