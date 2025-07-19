Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yüzde 100 hibeyle hayata geçirdiği "Mazot Desteği" projesini, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı yürüttü. Bursa’daki çiftçiler 2 Haziran'da başlayan başvurularını 11 Temmuz'a kadar yaptı ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından değerlendirmesi yapıldı. İncelemelerin ardından İnegöl’den 742, Bursa genelinde ise 5800 çiftçi yakıt desteği almaya hak kazandı.

21 Temmuz Pazartesi günü mazot kartı dağıtım töreniyle çiftçiler desteklerini alacak. Kartla çiftçiler bu yıl için 4 bin liralık mazot alabilecek. Böylece Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye yönelik mazot desteğinin toplamı 23 milyon liranın üzerinde olacak.

İNEGÖLLÜ ÇİFTÇİLERİN DİKKATİNE

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöllü kırsal muhtarlarına gönderilen yazıda; “Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü tarafından üreticilerimize verilecek olan mazot destekleriyle ilgili Bilgilendirme. Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere destek amaçlı verilecek olan mazot destekleri için istenilen şartların uygun olup müracaatlarını yapan 742 İnegöl çiftçisi belirlenmiştir. Önümüzdeki Pazartesi günü saat 13.30’da Bursa’ya otobüs kaldırılacaktır. Bursa’ya gelen üreticilerimiz mazot kartlarını oradan alabilecekler. Gelmeyenlerin de telefonlarına gelecek olan şifreyle daha sonra belirtilecek olan istasyonlardan akaryakıtlarını alabileceklerdir. Verilecek olan miktar Pazartesi günü açıklanacaktır Bilgilerinize” ifadesi kullanıldı.