Mudanya ilçesi Eğitim Mahallesi'nde bir bağ evinin bahçesinde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle zeytinlik ve kısmen ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri, Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın noktasına araçlarla doğrudan ulaşım sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekipleri, su hortumlarını birbirine ekleyerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın, daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.