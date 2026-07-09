Cerrah Parkı'nda incelemelerde bulunduklarını belirten Baykan, özellikle mescit ve abdesthane bölümünün mevcut haliyle İnegöl'e yakışmadığını ifade etti.

"İNSAN VE İNANÇ MERKEZDEDİR"

Açıklamasında Türk-İslam medeniyetinin şehircilik anlayışına değinen Baykan, geçmişte inşa edilen eserlerde insanın ve inancın merkeze alındığını belirterek, günümüzde de aynı anlayışın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Ortak kullanım alanlarında vatandaşların ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanmasının önemine dikkat çeken Baykan, şehir estetiği ve hizmet kalitesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"MAHREMİYET SORUNU YAŞANIYOR"

Cerrah Parkı'nda yaptıkları incelemelerde kadınlara ait abdest alma bölümünün dışarıdan görülebilecek şekilde olduğunu öne süren Baykan, bu alanın görevli personel tarafından çadır ve brandalarla geçici olarak kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

Park içerisindeki aydınlatmanın da yetersiz olduğunu belirten Baykan, tuvalet görevlisinin ise kendi imkânlarıyla küçük bir baraka yaparak hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

BELEDİYEYE DİLEKÇE VERİLDİ

Söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne resmi dilekçe sunduklarını açıklayan Baykan, Cerrah Parkı'nın hem İnegöllüler hem de ilçe dışından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun olarak kullanılan bir alan olduğunu hatırlattı.



Baykan, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"İl olmak isteyen, birçok iliyle kıyaslandığında önemli avantajlara sahip olduğunu ifade ettiğimiz İnegöl'ümüze yakışmayan bu manzaranın bir an önce düzeltilmesini vatandaşlarımız adına talep ediyoruz. Bu talebimizi İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne verdiğimiz dilekçeyle ilettik. İktidarı, Büyükşehir Belediyesini ve ilçe belediyesini elinde bulunduran AK Partili yöneticilerin bu konuda gerekli adımları atacağına inanıyoruz. Yaklaşık 24 yıllık bir iktidarın bu tür sorunları çoktan çözmüş olması gerektiğini de hatırlatmak istiyorum."