Araştırma ve analiz şirketi Counterpoint Research’ün paylaştığı güncel verilere göre, aktif kullanımda en yaygın telefon markaları netleşti. Buna göre, kullanımda olan her dört akıllı telefondan biri Apple’a aitken, beşte biri ise Samsung markasını taşıyor. Bir milyar aktif akıllı telefon barajını ise yalnızca Apple ve Samsung geçebildi. Son yıllarda pazardaki rekabet artarken, her iki markanın da kullanıcı sayısını yükselttiği görülüyor. Çinli üretici Honor’un aktif akıllı telefon sayısı 200 milyona ulaşmış durumda. Raporda ayrıca Motorola ve Realme’nin de 200 milyon sınırına yaklaşan markalar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Cumhuriyet