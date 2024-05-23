Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyararak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Daire Başkanları adına sahte belge düzenleyerek işlem yapmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Belediye, bu şüpheli kişilere itibar edilmemesi ve derhal Belediye'ye (Alo 153 / 444 16 00) ve Emniyet Birimlerine bildirilmesi gerektiğini önemle vurguladı.

Büyükşehir'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Daire Başkanları adına düzenlenen sahte belgeyle işlem yapmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişileri derhal Belediyemize (Alo 153 / 444 16 00) ve Emniyet Birimlerine bildirmenizi önemle rica ederiz."