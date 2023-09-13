Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında başlattığı 'Yalın Belediyecilik' uygulamasının kurum kültürünü benimsemesiyle 796 milyon TL'lik bir tasarruf sağladı. Bu süreçte hizmetlerde önemli bir verimlilik artışı da elde edildi.

Yalın Belediyecilik uygulaması, özel sektörde yaygın olarak kullanılan ancak kamuda pek rastlanmayan bir yönetim modelini benimseyerek, mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını hedefliyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda akaryakıt kullanım verimliliği yüzde 5 arttı, kiralık araç ihtiyacı yüzde 16 azaldı. Araçların bakım ve tamir sürelerinde yüzde 17 iyileşme sağlandı. Temizlik personeli ihtiyacı yüzde 37 azalırken, güvenlik personeli sayısı da yüzde 16 azaldı. Biyosidal ilaç maliyetleri yüzde 78 azaldı ve cenaze nakil kapasitesi yüzde 50 arttı. Toplamda 618 yalınlaştırma projesi uygulanırken, hizmet çeşitliliği artmasına rağmen personel sayısında yüzde 13 azalma sağlandı. Bu gelişmelerle birlikte yatırımların genel bütçedeki payı yüzde 22'den 2022 yılı sonunda yüzde 42'ye yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zindankapı Güncel Sanat Galerisi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yalın belediyecilik uygulamalarını paylaştı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Alper Bayrak, bugüne kadar elde ettikleri 796 milyon TL'lik tasarrufun özellikle yeni projeler için kaynak oluşturduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yalın yönetimin artık sadece özel sektörde değil, kamuda da önemli bir gereklilik haline geldiğini belirtti. Sürekli iyileştirme odaklı olan bu yönetim modelinin önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, ölçümün ve verimliliğin her alanında gerekliliğine vurgu yaptı. Aynı zamanda, personel sayısının azaltılmadığını, sadece verimliliğin artırıldığını ve kaynakların daha etkin kullanıldığını vurguladı. Başkan Aktaş, yalın belediyecilik uygulamalarının diğer kurumlara da yayılması konusundaki işbirliğine vurgu yaparak toplantıyı sonlandırdı.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yalın belediyecilik uygulamaları hakkında görüşlerini ve önerilerini paylaştılar.