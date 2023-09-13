Olay, saat 11.30 sıralarında Yomra ilçesi Kayabaşı ilçesi Soğuksu Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Azmi ve Osman İğci kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle kavga patlak verdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azmi Şükrü İğci, kardeşi Osman İğci ve eşi Necla İğci'yi silahla vurarak kaçtı. Necla-Osman İğci çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından İğci çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.