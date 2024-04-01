31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.60 oy oranıyla seçildi. 6 ilçe CHP, 9 ilçe AK Parti, 2 ilçede ise İYİ Parti ipi göğüsledi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, resmi olmayan sonuçlara göre 47.60 oy oranıyla başkanlığı kazandı. AK Parti’ni mevcut başkanı Alinur Aktaş ise 38.35 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi’nin adayı Sedat Yalçın, 4.93, İYİ Parti adayı Selçuk Türkoğlu yüzde 2.27 oy alarak dördüncü sırada yer buldu.

Türkiye genelinde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.

Bursa’da ise 7 bin 422 sandıkta toplam 1 milyon 883 bin 345 kişi oy kullandı. Bu oyların 1 milyon 806 bin 893’ü geçerli sayıldı. Bozbey’e 860 bin 105 oy çıkarken, Alinur Aktaş, 693 bin 31 oyda kaldı.

Bursa’da AK Parti 9, CHP 6, İYİ Parti 2 belediye başkanlığı kazandı. Merkez ilçelerden Osmangazi’de CHP’li Erkan Aydın, Yıldırım’da AK Parti’li Oktay Yılmaz, Nilüfer’de CHP’li Şadi Özdemir resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamladı. Büyükorhan’da AK Parti’li Kamil Turhan, Gemlik’te CHP’li Şükrü Deviren, Gürsu’da AK Parti’li Mustafa Işık, Harmancık’ta CHP’li Haşim Arıkan, İnegöl’de AK Parti’li Alper Taban, İznik’te AK Parti’li Kağan Mehmet Usta, Karacabey’de İYİ Parti’li Fatih Karabatı, Keles’te AK Parti’li Ali Doğru, Kestel’de AK Parti’li Ferhat Erol, Mudanya’da CHP’li Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa’da CHP’li Şükrü Erdem, Orhaneli’de AK Parti’li Ali Osman Tayır, Orhangazi’de AK Parti’li Bekir Aydın, Yenişehir’de İYİ Partili Ercan Özel seçimi birinci sırada bitirdi.

Binlerce insan Kent Meydanı’na akın etti

Dün gece sandıklarının tamamına yakını açıldıktan sonra Mustafa Bozbey ve ekibi Kent Meydanı’nda binlerce vatandaşın katılımı ile kutlama yaptı. Seçimde görev alan herkese teşekkür eden Bozbey, siyasi propagandalarında sıkça kullandığı ‘Çocukların gülümsemesi için’ ifadelerine tekrar yer vererek, “Özellikle bizim kazanmamız için ve bir değişim için, Bursa’da çocukların da gülümsemesini isteyen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Haklarını helal etsinler”

Öte yandan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir basın toplantısı düzenleyerek, “Cumhur İttifakı’nın adayı olarak bin 60 mahallemizin yarıya yakınını ziyaret etmişim ben onu söyleyeyim. 500 küsur mahalleyi ziyaret etmişim. Hepsine dokunmaya çalıştık. Eksik kaldıklarımız olmuştur, haklarını helal etsinler. Alnım ak, geride tertemiz bir belediye bırakıyorum. 8 tane iştirakiyle beraber. Ben hizmetlerimizle, yaptıklarımızla, Bursa’ya en güzel katkıları yaptığımıza yürekten inanıyorum. Ben bu akşamdan itibaren gerçekten, muhtemelen sabah namazı sonrasında yatacağım. Çok rahat uyuyacağım, ben onu özellikle söylemek istiyorum. Eksiklerimiz muhakkak surette vardır ama bilerek ve isteyerek, yanlış yaptığımız herhangi bir konu asla olmadı” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Gürkan’dan eleştiri

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da milletin mesajını aldıklarını söyleyerek, “Bundan sonraki çalışmalarımızda o minvalde zaten devam edeceğiz. Ama bizim eleştirdiğimiz bir şey vardır. Daha seçimin sonuçları açıklanmadan, yalan ve iftira siyasetiyle sahada söylemler geliştirilmesi kimseye yakışmaz. Önce bu makamlara gelenlerin veya gelme niyetinde olanlar, önce iftira ve yalan siyasetinden vazgeçecekler. Daha sonuçlar açıklanmadan, olmamış şeyleri oldu gibi gösterip, kurumlarımızı zan altında bırakmak, bir kere adabı muaşeret kurallarımıza uymaz” şeklinde konuştu.