Türkiye 31 Mart Pazar günü sabahı bir kez daha sandık başına gitti. Oy vermenin bittiği 17.00 itibariyle ise nefesler tutuldu ve tüm Türkiye ekran başına geçti. İlerleyen saatlerde tablo netleşmeye başladı.

31 Mart yerel seçimleri tamamlandı, sayılan oy sayısı saat 06.30 itibarıyla yüzde 99,82'yi buldu. Katılım oranının yüzde 77.95 olduğu seçimde CHP 37,74'lük oy oranıyla 1. parti oldu.

İşte AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen iller

AK Parti'den CHP'ye geçen iller: Bursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Adıyaman, Zonguldak, Giresun

MHP'den CHP'ye geçen iller: Kütahya, Manisa, Bartın, Kastamonu, Amasya

İstanbul'da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçe belediyeleri: Üsküdar, Sancaktepe, Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu,

Bayrampaşa, Tuzla, Çekmeköy