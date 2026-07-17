Galatasaray, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptı. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Melih Aldemir yönetti.

Okan Buruk, genç futbolculara görev verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu müsabakada akademiden birçok futbolcuyu kadroya aldı ve 11'de de görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise İlkay Gündoğan çıktı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Kazımcan Karataş, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Can Armando Güner, Berat Luş ve Ada Yüzgeç 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Cem Efe Eroğlu, Arda Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Dağhan Kahraman, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Oğulcan Yançel, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Berat Yılmaz, Arda Tagay ve Yalın Dilek bekledi.

Aslan'da ikinci yarı oyuna Lucas Torreira, Lesley Ugochukwu, Yusuf Sivaslıoğlu, Eyüpcan Karasu, Arda Tagay, Yalın Dilek, Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Berat Yılmaz ve Oğulcan Yançel dahil oldu.

Galatasaray 5-1 kazandı

Ev sahibi ekip, müsabakanın 13. dakikasında Mustafa Eser'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 35. dakikada Ada Yüzgeç ile eşitliği yakalarken, 42. dakikada da Kazımcan Karataş'ın golüyle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Can Armando Güner, 62. dakikada Berat Luş ve 70. dakikada da Arda Tagay'ın golleriyle skor 5-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ada Yüzgeç'ten, Mauro Icardi sevinci

Müsabakada gol atan Galatasaray'ın genç futbolcusu Ada Yüzgeç, geçtiğimiz günlerde veda edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi unutmadı. Yüzgeç, 35. dakikada kaydettiği golden sonra Icardi'nin gol sevincini yaptı.

Lesley Ugochukwu ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, Ümraniyespor maçında yedeklerde yer aldı. Karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil olan Ugochukwu böylece sarı-kırmızılı formayla ilk kez giydi.

Galatasaray taraftarı tribünleri doldurdu

Galatasaraylı taraftarlar, Ümraniye'de oynanan hazırlık maçında takımını yalnız bırakmadı. Kendi ayrılan alanını tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maç boyunca destekledi.

Karşılaşmayı Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da protokol tribünden takip etti.

Ümraniyespor'un kadrosu

Ümraniyespor'da ise Cihan Topaloğlu, Ali Yaşar, Tomislav Glumac, Mustafa Eser, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Andrej Djokanovic, Atalay Babacan, Cebio Soukou, Melih Bostan ve Yusuf Deniz Şaş 11'de yer aldı.

Kırmızı-beyazlılarda; Onur Yıldırım, Yunus Emre Yılmaz, Batuhan Çakır, Yusuf Saitoğlu, Emirhan Balarısı, Servet Berat Fidan, Muhammet Fatih Karasu, Kerem Şen, Hostikka, Ömer Kanpalta, Talha Bartu Özdemir, Özgün Ali Köklü, Emir Yusuf Uygun, Doruk Ertuğrul, Ali Yavuz Demir, Egemen İrden, Miraç Uzun ve Orhan Uğur da yedek bekledi.