Üreticilerin artan girdi maliyetlerini azaltmak için başlatılan bu proje kapsamında, destek almaya hak kazanan çiftçilere mazot kartları dağıtıldı. Tören, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bozbey, çiftçilere hitaben yaptığı konuşmada, toprağına ve suyuna sahip çıkan üreticilere teşekkür ederek, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı. Destek kartlarının yüzde 100 oranında hibe şeklinde verileceğini belirten Bozbey, üretimi sürdüren, emeğini toprağa katan herkesin desteklenmesinin görevleri olduğunu ifade etti. Tarımın yalnızca gıda üretimiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda doğal kaynakların korunması, kırsalda istihdamın sürdürülmesi ve refahın dengeli bir şekilde paylaşılması açısından stratejik önemde olduğunu dile getirdi. Tarımsal girdilerde yaşanan maliyet artışlarının üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve bu durumun üretim kapasitesini doğrudan etkilediğini söyleyen Bozbey, özellikle mazot, gübre, sulama ve ekipman gibi kalemlerde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti.