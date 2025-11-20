Ana gündemin eğitim, iş ve istihdam olarak belirlendiği toplantıda Bozbey, hem mevcut projelere dair değerlendirmelerde bulunuyor hem de yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Başkan Bozbey, “Nisan’dan değerlendirdiğimizde Büyükşehir’de azalma var arkadaşlar. Ancak BUSKİ’ye geldiğimizde tablo acı çıkıyor. Ekim ayında mecliste dedim ki, 2025 sonunda 25 milyara çıkacak dedim. Dört işlemi biliyoruz. Hesabı yaptık. Bakın 23 milyara çıktı borcumuz. Biz bunu biliyoruz. Müneccim olmaya gerek yok. BUSKİ’yi korumak gerekiyor. Sen önce kirletiyorsun kendin kirletmemeyi bil dese ne diyeceğiz? %94 arıtıyor demişiz, işin içine girince ancak çözebildik. Borcumuz 35 milyar liraya çıkmış durumda. Döviz bazında biraz daha farklı. Mümkün mertebe dövizli krediye girmemeye özen gösteriyoruz. Talep ettiklerimizin çoğu yerine geldi, inkar etmemek lazım. BUSKİ Euro bazında 341 milyondu, 2025’te artıyor. Devam eden işlerin birçoğu kredili işler. Kullandıkça borç artıyor. Bunlar yeni bir kredi değil. Şirketlerde de inanılmaz azalma var 120’den 78 milyon Euro’ya düşmüş durumda. Toplam borcumuz Nisan’da 835 milyon Euro iken bugün 730 milyon Euro.

Kaynak: HABER MERKEZİ