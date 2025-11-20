Ana gündemin eğitim, iş ve istihdam olarak belirlendiği toplantıda Bozbey, hem mevcut projelere dair değerlendirmelerde bulunuyor hem de yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Bozbey, “Diğer taraftan tartışılan konu BURULAŞ. Sadece BURULAŞ’a destek amaçlı 3.6 milyar lira para ayırıyoruz. 2 yolcu taşıyoruz, 1 yolcunun parasını alıyoruz. O da maliyet değil. Maliyet daha yukarıda. Burada tabi ki BURULAŞ’ a destek vermek, yapılan tesisleri ile ilgili de yenilemelerini yapmamız lazım. Raylarımızın mutlaka belirli sürelerle onarım ve denetimden geçmesi lazım. T2 hattı birçok sorunu barındıran hat. Araçların onarımdan geçmesi lazım. 550 civarında otobüsümüz var. 1500 civarında da halk otobüsü var. Belirli yaşa geldikten sonra bunların yenilenmesi gerekiyor. Bu destektir. Büyükşehir Belediyesi olarak pahalı dense de öğrenciye biz ödüyoruz. 2018’de bilesiniz halk otobüslerinde ücretsiz binen her kişinin parasını biz ödüyoruz. 2025’te de 3.6 civarında para ödemişiz. Bir bölgeye asfaltı mı önce götürürsün, kültür sanatı mı? Ben kültür sanatı götürmeyi yeğlerim. Asfaltı millet unutuyor. Eğitimi, kültürü, sanatı götürürseniz unutmaz arkadaşlar” dedi.