Ana gündemin eğitim, iş ve istihdam olarak belirlendiği toplantıda Bozbey, hem mevcut projelere dair değerlendirmelerde bulunuyor hem de yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Bursa Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı’nı Atina’da aldıkları başarıdan dolayı kutlayan Başkan Bozbey, “İlk 16’ya kalan bir takımımız. Bursa Büyükşehir altında atletizmden, hentbola, voleyboldan yüzmeye kadar 20 civarında branş var. Yüzlerce gencimiz burada spor yapıyor. Çocuklarımıza spor kültürünü benimsetmek önemli. Dünya’da gelişmiş şehirler kriterlerinden önemli bir maddesi ne biliyor musunuz? Ekonomik durumu iyi olup toplu ulaşım kullanan sayısı. Bu kent gelişmişliğinin en önemli kriterlerinden birini oluşturuyor. Park sayımızı artırıyoruz. Araç filomuzu yeniliyoruz. Bunlar hep kiralıktı. Makine aldık, itfaiye araçlarımız geldi. İlaveleri de gelecek. Bunlar yetmiyor. Diğer bütün iştiraklerimizde aynı mantık var. Biz 4 5 yılda o aracı alabiliyorsak kira fiyatıyla, araç alıyoruz. Sürekli konuştuğumuz konu BUSKİ. Bursa’nın geleceğe hazırlanmasında en önemli iştiraklerimizden bir tanesi. Hem Cenevre’de hem de Barcelona’da toplantıda, önümüzdeki yıl Bursa’da ağırlayacağız. Orada özellikle bu 3 konuya dikkat çekildi. Birinci sıra iklim krizi, kuraklık ve afetler. Bir anda yağmur yağıyor ve sel oluyor. Bir taraftan kuraklık, temiz suya erişim sorunu var. Bizim tarafımıza baktığımızda kuraklık varken, Avrupa’da havaların ısınması 2050 yılında beklenen sıcaklığın şu an gerçekleşmesinden dolayı kıyı kentlerinin buzulların erimesiyle etkilenecek olan alanlara nasıl proje hazırlamalıyızdı” dedi.

“300 MİLYON KİŞİNİN EVSİZ”

Bozbey, “Diğer konu bugünden tezi yok fosil yakıtlardan uzaklaşalım. Petrol, kömür, doğalgaz. Üçüncüsü ise barınma sorunu. Gençlerin ve belirli maaşın altında kalanların konuta erişemediği durum. Dünya’da 300 milyon kişinin evsiz kaldığını paylaştılar. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğu üstlenen bir anlayışa sahibiz. Dünya bunları fazlasıyla konuşuyor ve eylem için gereğini yapıyor. Bizde de konuşuluyor ama geride kalmışlığı daraltmamız lazım. Yaklaşık 20 projeksiyonu inceliyoruz. Hep düşüş var, yağış azalıyor” diye konuştu.

“KURUM OLARAK DERELERİ KİRLETMEMEYİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

‘Bursa olarak Nilüfer Çayı’nı kirletenlerin başında geliyoruz’ diyen Bozbey, “Sonra sanayiciye topu atıyoruz. Hayır biz önce kurum olarak dereleri kirletmemeyi sağlamak zorundayız. Hem geleceğe yatırım yapmak zorundayız hem de arıtma ile ilgili yatırım yapmak zorundayız. Bakanlık toplantısında İstanbul’a davet etmişlerdi. Biz suların %94’ünü arıtıp veriyoruz demiştik, ancak gerçeğin öyle olmadığını işin içine girince öğrendik. Görükle’ nin atığı Nilüfer’e gidiyor ya. Bunun içinde BUSKİ’ nin güçlü bir yapıya dönüşmesi lazım. Büyükşehir olarak BUSKİ’ ye 1 milyar liraya yakın bizim bütçeden para aktardık. BUSKİ para aktarırdı eskiden. Şimdi hem yatırım yok, yapılacak iş çok ancak geliri yok. Biz gelirken %25 indirim yaptık. Gelen bilgiler farklıydı. İşin içinde gerçeği öğrendik arkadaşlar. BUSKİ’ nin hayatta kalması lazım. Bugün itibarıyla bizim m3 olarak baktığımızda 93 liraya mal ediyoruz. Yine sübvanse ediyoruz. 0-12 aralığında da 51 civarı maliyeti var. Arıtma tesislerinin tümünü yapsak yaklaşık 250 milyon Euro’ya yakın paraya ihtiyaç var. Tümü kredilendirilemez. Üstelik o da yetmez bizim içme suyu ile ilgili nereden su veriyorsak onun da arıtılarak verilmesi şartımız var. Verilebilir diyor ancak biz ona bakmıyoruz. Temiz suya mutlaka vatandaşımızın ulaşması gerekiyor” dedi.

MAYIS BAŞINDA ÇINARCIK DEVREYE ALINACAK

Bozbey, “60 küsür noktada BUSKİ’nin işi var. Zaman açısından baktığımızda zamanı iyi kullanarak gerçekleştirmemiz lazım. Arıtma konusu umarım aksilik olmayacaktır. Nisan başında devreye alacağız. Biz yazın 550 bin m3’e çıkmıştık. Ben şu an Bursalılara bir kez daha teşekkür ediyorum. 433 bin m3’e indik. Bu kadar tasarruf yaptı Bursalılar. 100 bini Çınarcık’tan elde ettik. 7 ay erken bitirerek yaptık. Tartışılıyor, hepsi hikaye. Doğrular bunlar. Artık Bursa su şehri değil. Suya ihtiyaç duyan şehir haline gelmiştir. İklim krizi ve kuraklığın sonucu itibarıyla. Hazırlık yapmak zorundayız. Alternatif kaynaklar üretmek zorundayız. Sadece yeraltı suyu sondajları da yetmez. Dünya’nın yöneldiği kaynaklara bizim de program dahilinde yönelmemiz lazım” dedi.