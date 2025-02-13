S. NO DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) Blok / Kat No Bağımsız Bölüm No / Niteliği Bağımsız Bölüm Yüzölçümü ( m²) Bağımsız Bölüm Arsa Payı / Yüzölçümü (m²) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 16020111126 Bursa Osmangazi Altıparmak A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası 5427 60 2.120,99 B Blok / 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 120,75 452/10000 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alnında kalmaktadır. 1.680.000,00 168.000,00 26.02.2025 13:30

2 16030101502 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 2.Bodrum 1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 112,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 800.000,00 80.000,00 26.02.2025 14:00

3 16030101503 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 2.Bodrum 2 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 78,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 800.000,00 80,000,00 26.02.2025 14:30

4 16030101504 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 1.Bodrum 3 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 112,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 900.000,00 90.000,00 26.02.2025 15:00

5 16030101505 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 1.Bodrum 4 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 105,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 900.000,00 90.000,00 26.02.2025 15:30

6 16030101506 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 1.Bodrum 5 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 90,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 900.000,00 90.000,00 27.02.2025 10:00

7 16030101507 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / Zemin 6 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 100,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 1.320.000,00 132.000,00 27.02.2025 10:30

8 16030101509 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / Zemin 8 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 105,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 1.320.000,00 132.000,00 27.02.2025 11:00

9 16030101511 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 1.Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 125,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 1.420.000,00 142.000,00 27.02.2025 11:30

10 16030101512 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 1.Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 120,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 1.420.000,00 142.000,00 27.02.2025 13:30

11 16030101515 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 2.Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 120,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 1.520.000,00 152.000,00 27.02.2025 14:00

12 16030101517 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 3.Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 125,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 1.520.000,00 152.000,00 27.02.2025 14:30

13 16030101518 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 - / 3.Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 120,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında kalmaktadır. 1.520.000,00 152.000,00 27.02.2025 15:00

I- a)- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

b)- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ve 13. sıradaki taşınmazlarla ilgili olarak; Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 12.09.2024 tarihli ve 10436908 sayılı yazıda; "Bahse konu taşınmazların gerektiği takdirde imar planında ayrıldığı amacın, hukuki ve fiili durumunun ve tapu kaydındaki beyan/şerhin ve ilgili kuruluşlarca satış şartnamesine konulması istenilen hususların, anılan teknik raporda belirtilen hususların ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında güçlendirme, tadilat, inşaat yapılması şartlarının satış şartnamesinde özel hüküm olarak belirtilmesi, tapu kütüğüne bu hususa dair şerh konulması koşullarıyla, 4706 sayılı Kanunun ihale sonucunda alıcılardan konuya ilişkin taahhütname alınması 4 üncü maddesinin 5 ila 11 inci fıkraları ile 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri kapsamında ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümlere göre bağımsız bölüm bazında satış ihalesine çıkartılması,istenilmiştir. Satış sonrası ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiliklerden deprem yönetmeliğine ilişkin taahhütname alınacak olup; tapu tescilinde tapu kaydına "satış sonrası yıktırılması ya da deprem mevzuatına göre güçlendirme, tadilat, tamirat, inşaat yapılması şartıyla satıldığı" şerhi konulacaktır.

c)- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü

Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

ç)- 1. sıradaki taşınmazın ihalesi, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

II- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra veya hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

4, 12 ve 13. sıradaki kamu konutlarında (Bağımsız bölümlerde) öncelikli alım hakkına sahip fiilen oturan personel bulunmaktadır.

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay

için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde

geçen kısım hesaba katılmaz.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından

satış bedeli peşin veya Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi

veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu

tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

III. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya aşağıda belirtilen IBAN hesabına yatırılacak) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca

yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin

limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Teminat mektupları süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir.Buna ilişkin makbuzun veya Muhasebe İşlem Fişinin aslı yada onaylı örneğinin ihale evrakları ile birlikte ihale saatine kadar komisyona teslimi zorunludur. (Geçici Teminat Bedeli, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 no.lu IBAN hesabına yatırılabilir. IBAN numarasına yatırılması halinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) Banka aracılığı ile (Havale/eft vb.) yapılan ödemelerde dekont/fiş ibrazı yeterli olmayıp geçici teminatın ilgili hesaplara alındığına dair Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin aslı veya onaylı örneğinin ihale saatine kadar komisyona teslimi gerekmektedir. Buna dair yaşanacak gecikmelerden İdare/Komisyon sorumlu olmayıp bu durumdaki istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir.

c) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

d) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

e) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan,

ihalenin yapıldığı (2025) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek İbare: RG-05/10/2022-31974) belge

veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-l/8/2021-31555) vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;

g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir

belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

IV- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

V- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek

gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

VI- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak,gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf internet adresinden görülebilir.

VII- İhale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari-i-91541 internet adreslerinden öğrenilebilir.

VIII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

IX- Taşınmazların, öncelikli alım hakkına sahip personel haricinde kalan kişilere satışı halinde; satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde

kanunî faizi ( Yıllık % 24 ) ile birlikte ödenebilir.

X- Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

XI- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

XII- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den

(BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on

binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye ücreti ihale üzerinde kalan istekliden peşin olarak alınacaktır.

XIII- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.