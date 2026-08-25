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Özdemir, “Koyunlarım sabah saatlerinde ağıldan çıkarak kayboldu. Arkadaşlarım ve köylülerimizle aradık, bulamadık. Jandarmaya haber verip yardım istedik. Jandarma drone kaldırarak hayvanlarımı buldu. Çok teşekkür ederim.” dedi.

Sürü sahibi Fehmi Özdemir, yaşananları anlatarak jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Sabah saatlerinde ağıla gelen Özdemir, hayvanların yerinde olmadığını fark ederek mahalle sakinlerinden yardım istedi. Köylülerle birlikte meralarda saatlerce arama yapan Özdemir ve beraberindekiler, sürüye ulaşamayınca durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Eymir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fehmi Özdemir’e ait ağılda bulunan 50 küçükbaş hayvan, kapının açık bırakılması üzerine sürü halinde ağıldan çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağıldan çıkarak kaybolan 50 küçükbaş hayvan, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin havadan yaptığı dron destekli arama çalışmasıyla bulundu.

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