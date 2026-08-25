Olay, saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında yaşayan ailenin otizmli çocuğunun elindeki deodorant kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu çocuk, kardeşi ve annesi yaralanırken, evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Söndürülen yangının ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.