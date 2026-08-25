Kaza saat 19:00 sıralarında Yeni mahalle Hamzabey caddesi ile Esenler caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.



Hamzabey caddesinde seyir halinde olan Sürücü Cüneyt Z. Yönetimindeki 16 S 6057 plakalı servis minibüsü, Esenler Caddesinden çıkan sürücü Barış A.(35) Yönetimindeki 16 PE 074 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sokakta bekleyen sürücü Ender Ü. Yönetimindeki 41 AGM 494 plakalı Cipe çarparak durabildi.



Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile servis minibüsündeki yolcu Melike Y.(49), otomobildeki yolcular Ahmet K.(34) ve Mustafa A.(21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.