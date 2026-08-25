Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki özel bir düzenleme, gerekli yasal koşulları taşıyan sigortalılara aynı anda üç farklı emekli aylığı alma imkanı tanıyor. Sistemde genel olarak tek bir maaş hakkı bulunduğu düşünülse de sigorta kollarının ve hak sahipliği türlerinin çeşitliliği, hak sahiplerinin aylık gelirini üçe katlamasına olanak sağlıyor.

ÜÇLÜ MAAŞ DENKLEMİ NASIL OLUŞUYOR?

SGK sisteminde birden fazla maaşın aynı anda ödenebilmesi için gelirlerin "farklı hak sahipliği" sıfatlarına ve "farklı sigorta kollarına" (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) dayanması gerekiyor. Vatandaşlar kendi emeklilik haklarının yanı sıra vefat eden eşlerinden dul aylığı, vefat eden anne veya babalarından ise yetim aylığı talep edebiliyor. Kurumsal çakışma yaşanmadığı durumda üçlü maaş formülü yasal olarak uygulanabiliyor.

HAKTAN EN ÇOK KADIN SİGORTALILAR YARARLANIYOR

Mevcut mevzuat hükümleri kapsamında üç maaşı birden alma hakkı, çoğunlukla kadın sigortalılara sağlanan avantajlarla öne çıkıyor. Sürecin sorunsuz ilerlemesi için aranan temel unvan kombinasyonu şu şekilde sıralanıyor:

Kendi Emekli Aylığı: Sigortalı kadının kendi çalışma geçmişiyle hak kazandığı yaşlılık aylığı.

Eşten Kalan Dul Aylığı: Vefat eden eş üzerinden bağlanan aylık.

Anne/Babadan Kalan Yetim Aylığı: Vefat eden anne veya babadan dolayı bekar, dul ya da boşanmış kadınlara bağlanan aylık.

SİGORTA KOLLARI FARKLI OLMAK ZORUNDA

Maaş kesintisi yaşanmaması ve yasal engellere takılınmaması açısından en kritik unsur, her üç aylığın da farklı sigorta statülerinden (4A SSK, 4B Bağ-Kur, 4C Emekli Sandığı) yatırılmış olmasıdır.

Örneğin; SSK'dan kendi emekli aylığını alan bir kadın, Bağ-Kur'lu merhum eşinden dul aylığı ve Emekli Sandığı mensubu merhum babasından yetim aylığı alabiliyor. Statüler tamamen farklı olduğu için kurumlar arasında çakışma yaşanmıyor ve üç ödeme de eksiksiz yapılabiliyor.

EMEKLİ SANDIĞI ESNEKLİĞİ ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Mevzuattaki eski dönem kuralları ve özellikle Emekli Sandığı (memur) düzenlemeleri, birleşik maaş taleplerinde önemli kolaylıklar barındırıyor. Yetim aylığı alınacak anne veya babanın eski memur olması durumunda, kız çocuğunun kendi çalışma statüsü ya da eşinin sigorta kolu ne olursa olsun yetim aylığı hakkı büyük ölçüde korunuyor.

Eş ve babanın sigorta kolu aynı olsa dahi kurumlardan birinin Emekli Sandığı olması, çifte maaş engelini kaldırarak üçüncü bir kurumun sisteme dahil olmasıyla süreci üçlü gelir modeline dönüştürebiliyor.