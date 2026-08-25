İzmit ilçesinde şüpheli iki kişinin bulunduğu aracın kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri kovalamaca başlattı. Kovalamaca sonucunda araç durdurulurken, içerisinde bulunan D.Z.İ. yakalandı. Yaya olarak kaçmaya çalışan B.İ. ise ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde B.İ.'nin, "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

200 bin lira ceza uygulandı

D.Z.İ.'ye dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında "suçluyu kayırma" suçundan da adli işlem başlatıldı.