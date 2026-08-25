Ankara Melike Hatun Camisinde görev yapan ve zaman zaman Bursa Mihraplı camisinde vaazlar veren ünlü İmam Halil Konakçı, verdiği vaazda üniversiteyi kazanan kız çocuklarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“KIZLARINI BAŞKA ŞEHİRLERE GÖNDERMEYİN”

Üniversite okumayacak kız çocuklarının yaşadığı şehirlerde okutulmasını doğru bulmadığını ifade eden Konakçı, “Okuyacak, diploma alacak. Kariyeri olacak, bir şey olacak, bir şey olacak. Bırak olmasın ya, insan olsun. Müslüman olsun ama çocuğunu 500 kilometre öteye 5 sene gönderme. Polis arkadaşlarım söylüyor. Hocam uyarın lütfen dedi kürsüden. Şimdi uyarmış olayım, bir kere daha söyledim. Parkta yakalıyoruz diyor uygunsuz. Kız çocuklarını erkek çocuklarını, içki içerken, öpüşürken, yakalıyoruz. Kimlik kontrolü yapıyoruz, karakola götürüyoruz. Kızlar yalvarıyor diyor, çünkü diyor biz kimlikteki kızı tanıyamıyoruz diyor. Biz çıplak yakalamışız, kız diyor tesettürlü kimliğinde. Annesinden gizli, çünkü izne gittiğinde kapalı gidiyor. Annesi bilmiyor onun açık olduğunu, babası bilmiyor. Göndermeyin çocuklarınızı şehirler arası, göndermeyin” diye konuştu.

“DİNSİZLER ŞİMDİ AYAĞA KALKAR”

Söylemleri nedeniyle yine bir kesim tarafından hedef tahtası haline getirileceğini de söyleyen Halil Konakçı, “Şiddetle söylüyorum. Kim bana kızıyorsa kızsın. Şimdi ayağa kalkar şeyler, Laik Eğitim Sistemi Platformu, dinsizler ayağa kalkar şimdi. İster ayağa kalksınlar ister takla atsınlar. Çocuklarınızı göndermeyin şehirler arası okumaya. Kendi şehrinizde okutun. Hocam kazanamadı, bir sene daha girsin. Hocam kazanamadı, bir sene daha girsin. Hocam kazanamadı, bir sene daha girsin. Açık öğretim okut ama yine de gönderme. Çocuğunun 3 seneyi kaybetmesi ömrünü kaybetmesinden daha zararlı değildir. Aman dikkat edin bu işlere. Çocuklar size birer emanet. “ dedi.