Türkiye'nin büyük sanayi tesislerindeki işçi maaşları ve sağlanan imkanlar, yapılan bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Arçelik fabrikasında mesai ücretleriyle birlikte net 55 bin TL kazandığını ifade eden çalışan, personelin günlük ihtiyaçlarından uzun vadeli birikimlerine kadar birçok alanda desteklendiğini söyledi. Fabrikada her çalışana sunulan standart servis ve yemek hizmetinin yanı sıra tüm personele özel sağlık sigortası güvencesi sağlandığı belirtildi.

YILDA İKİ KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ

Çalışanlara sağlanan maddi ve sosyal desteklerin detaylarında ise dikkat çeken kalemler yer aldı. Şirket bünyesinde personele yılda iki kez olmak üzere toplam 18 bin TL bayram ikramiyesi ve yine iki taksitte toplam 6 bin TL değerinde ayakkabı çeki verildiği aktarıldı. Koç Vakfı üzerinden birikim hesabı açma imkanı bulunan çalışanların, KoçAilem kartı sayesinde grup içi indirimlerden yararlandığı, ayrıca şirket üretimi elektronik cihazlara özel indirimlerle ulaştığı ve 2-3 yılda bir elektronik ürün desteği aldığı kaydedildi.

Dini bayramlarda çikolata ve lokum, yılbaşında ise çerez paketlerinin ikram edildiği fabrikada, yaz dönemlerinde çalışanlar için piknik organizasyonları da düzenlendiği ifade edildi.

DEVAMSIZLIK YAPMAYANA TAM ALTIN

Fabrikadaki üretim sürekliliğini artırmaya yönelik uygulanan teşvik sistemi de dikkat çekti. Yıl boyunca hiç devamsızlık yapmayan personele tam altın veya tatil hediyesi verilerek çalışma disiplininin ödüllendirildiği belirtildi.