Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Çakırlı altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakırlı Mahallesinde yaşayan Abdullah Bulamacı (69) kendisine ait 16 H 0657 plakalı traktörü ile bahçesinde çalıştıktan sonra evine dönmek için yola çıktı.

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Orhangazi-İznik karayolunda seyir halinde olan traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına çarptı. Traktörden düşerek yaralanan Abdullah Bulamacı’yı farkeden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA