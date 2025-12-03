Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 27’sinin tutuklandığını, 15’i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı. Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenerek vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon TL değerinde 25 ev/arsa, 25 araç, 428 banka hesabı ve 35 kripto para hesabına el konuldu.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde; Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü operasyonlar Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Paylaşımın sonunda haklarında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.