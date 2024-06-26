Bakan Yerlikaya açıklamasında " yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, Adana ve Edirne merkezli Bursa dahil 31 ilde, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 30 ilde geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, bu operasyonlarda, yurt dışındaki yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla faaliyet gösteren 5 farklı bahis sitesinde bahis oynatıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarındaki hareketler incelendiğinde, bu işlemlerin toplam 7 milyar Türk lirasına ulaştığı belirlendi. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirin, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışına transfer edilerek aklandığı ortaya çıktı. Yapılan bu operasyonda toplam 242 kişi gözaltına alındı.