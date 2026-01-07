İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürüttüğü operasyonların sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, son iki haftadır 63 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 424 şüpheli yakalanırken, bunlardan 162’si tutuklandı, 70 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Antalya, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Van ve Bursa’nın da aralarında bulunduğu 63 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlara 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi ile 14 bin 924 jandarma personeli katıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilerek toplum sağlığının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek” ifadelerini kullandı.