Orhangazi'de meydana gelen trafik kazasında, ana yol üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve kızına kamyonet çarptı. Olay, Yalova-Bursa karayolu üzerinde Eski Kaymakamlık Kavşağı'nda saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Kamyoneti kullanan H.P. (53), Yalova istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken Hatice Kul (43) ve 10 yaşındaki kızı E.K.'ye çarptı.

Kazada yaralanan anne ve kızı, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yaralılardan 43 yaşındaki Hatice Kul'ün durumu ciddiyet arz ettiği için hayati tehlike kaydıyla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayda toplamda 5 kişi, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara gereken müdahaleyi yaparak tedavi sürecini başlattı.