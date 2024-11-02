Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;

Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içerisinde düzenlenen "Narkoçelik-45" operasyonlarında;

4 Ton 31 Kg Uyuşturucu Madde,

2 Milyon 244 Bin 148 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

2 bin 587 Şüpheli Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde;

İl Emniyet Müdürlüklerince;

6 bin 497 ekip,

16 bin 168 personel,

30 hava aracı ve

63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Konya, Antalya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Denizli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Hatay, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Aydın, Eskişehir, Batman, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Uşak, Afyonkarahisar, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Niğde, Sivas, Mardin, Isparta, Van, Amasya, Bingöl, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Yalova, Kilis, Şırnak, Kırklareli, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Trabzon, Çorum Iğdır, Rize, Karabük, Muş, Bilecik, Burdur, Kars, Kastamonu, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Bolu, Hakkari, Ardahan, Nevşehir ve Gümüşhane olmak üzere 77 ilde "Narkoçelik-45" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 561 kg skunk, 5 kg esrar ve 5 bin 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 12 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 542 kg esrar, 6 kg skunk ele geçirildi. 9 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 480 kg skunk, 235,5 kg metamfetamin, 89,5 kg esrar, 106 kg eroin, 41 kg bonzai, 2 kg kokain ve 842 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 128 kg metamfetamin, 109,5 skunk ve 5 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 116 kg eroin, 92 kg skunk, 14,5 kg esrar, 466 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 119,5 kg eroin ele geçirildi. 1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 99,5 kg metamfetamin, 50 kg esrar ele geçirildi. 9 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 73,5 kg skunk ele geçirildi. 2 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 70 kg metamfetamin, 12 kg skunk ve 56 bin 964 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 17 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 68,5 kg skunk ele geçirildi. 2 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 63,5 kg skunk ele geçirildi. 11 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 76 Şüpheli kg skunk ele geçirildi. 11 Sokak Satıcısı yakalandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.