Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edildi ve Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya illerinde geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli arasında DEAŞ terör örgütünün finansman sorumlularının da olduğu iddia ediliyor. Şüpheliler, emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.