Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir tekstil fabrikasında saat 13:29’da yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, yangına 20 araç ile hızlı bir şekilde müdahale edildiğini duyurdu. Ekipler yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Belediye, itfaiye ekiplerine ve personeline destek olunması konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade etti. Ayrıca, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.