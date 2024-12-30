3. Lig 2. Grupta kümede kalma mücadelesi veren Kafkaspor’da yeni Başkan Sedat Yavuz ile Teknik Direktör Hasar Uğur Kardal arasındaki görüşme sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal, 5 ayrı mevkiye transfer yapılması halinde takımını kısa sürede üst sıralara çıkacak duruma getireceğini söyledi. Raporunda transfer edilmesini istediği oyuncuların isimleri de veren Kardal, “Ben bu ekibe inanıyorum. Eğer istediğimiz mevkileri güçlendirsek grubun en dişli takımlarından biri oluruz” dediği öğrenildi.

Bu arada Kulüp Başkanı Sedat Yavuz, yeni yönetimde yapılan görev dağılımı sonrası Başkan vekili olan Deniz Erdem, Futboldan sorumlu Asbaşkan, futbol şube sorumluları ve genel kaptanlarla birlikte transferde düğmeye bastı. Kanat ve ortayı güçlendirecek olan ekip, gol yollarında etkili bir forveti de takıma kazandırmak istiyor. Transferlerin büyük bir bölümünün bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.