Bursa Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, "Okul Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla öğrenci servislerini denetledi. Bu denetimde sivil trafik polisleri de yer aldı. Ekipler, sabah saatlerinde öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için bir uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu, rehber personel bulunup bulunmadığını ve şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerini kontrol etti. Ayrıca, servisteki öğrencilere kırmızı düdükler hediye edilerek, şoförler ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Polis ekipleri, servis araçlarını inceledikleri sırada çocuklara, rehber personelin uyarılarını dikkate almalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, camdan sarkmamalarını ve ayakta seyahat etmemelerini hatırlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın vatandaşların can güvenliği için gerçekleştirildiği ve bu denetimlerin devam edeceği belirtildi.