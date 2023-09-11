11 Eylül 2023 Pazartesi günü için Meteoroloji raporuna göre, İstanbul ve çevresi gibi bazı iller sağanak yağışlı bir gün geçirecek gibi görünüyor. Özellikle kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacağımız için dikkatli olmalıyız.

Hava sıcaklığına gelince, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerine yakın seyretmesi beklenen sıcaklık, iç kesimlerde yer yer 1-3 derece daha düşük olabilir.

Rüzgarlar da farklı bölgelerde farklı şekillerde esecek. Genellikle kuzeyli rüzgarlar etkili olacak, ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor, bu da saatte 40-60 kilometre hızında olabilir. Bu nedenle, özellikle Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Şimdi bölgelere göre hava durumu tahminlerine geçelim:

MARMARA BÖLGESİ Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir gün olacak. Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak yağışlarla karşılaşabilir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA - Sıcaklık en düşük 16°C, en yüksek 28°C olacak. Rüzgarlı bir gün geçirebilirsiniz.

Hava durumu tahminlerine göre, lütfen güvende kalın ve gerektiğinde dikkatli olun. Özellikle kuvvetli rüzgarın etkisine karşı tedbirlerinizi almayı unutmayın.