Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde vatandaşlara uyuşturucaya karşı mücadelede konusunda bilgilendirmede bulunup broşür dağıttı.

Bursa’da polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve trafikteki sürücülere uyuşturucaya yönelik bilgilendirmede bulundu. Uyuşturuyla mücadele çerçevesinde yaklaşık 2 binin üzerinde kişiye eğitim veren Bursa polisi, vatandaşlardan içici ve satıcılara karşı durumu kendilerine bildirmelerini istedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.