Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kadın personelleri birimlerinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Personellere karanfil hediye eden Başkan Özer, “Esenyurt kadınla var olacak. Kadın varsa hayat vardır” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, haftanın ilk gününe belediyenin kadın çalışanlarının Anneler Günü’nü kutlayarak başladı. Kadın personelleri unutmayan Başkan Özer, birimleri tek tek gezerek hem annelerin ve anne adaylarının bu en özel gününü kutladı hem de onlara çiçek takdim etti. Birim ziyaretlerinde Esenyurt Belediyesinde kadın personelle birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Özer, “Karşılıksız sevgi ve şefkatin kaynağı sizlersiniz. Toplumu geliştiren, yetiştiren, topluma birey kazandıran sizlersiniz. Hep söylüyorum, kadın varsa hayat vardır. Bu ilçeyi kadınlarla şekillendireceğiz” diye konuştu.