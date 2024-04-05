Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemle birçok Spor tesisi yaparak Kulüplerin hizmetine sunan Ak Parti Yerel yönetimler başkan yardımcısı Recep Altepe, Bursa'ya birçok spor yatırımının gelmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel müdürü Süleyman Şahin, Bursa Vali yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Tff Bölge Müdürü Atilla Dönmez, Mhk üyesi Erhan Sönmez, Bursa İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Düz ve yönetim kurulu üyeleri, Tffhgd Bursa şube başkanı Aşkın Değirmenci ve yönetim kurulu üyeleri, Tüfad Bursa şube başkanı Metin Begüm ve yönetim kurulu üyeleri, Saha Komiserleri Derneği Bursa Şube başkanı Ercan Ütücü ve yönetim kurulu üyeleri, Futbol İl Temsilcisi Ümit Kurt, Disiplin Kurulu Başkanı Rıza Tosunay, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri, Baskf onursal başkanı Ayhan Barışıcı, Baskf eski Başkanı Cemal Vardar ve eski yönetim kurulu üyeleri, Baskf Başkanı Osman Kılıç ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı iftarda Baskf Başkanı Osman Kılıç ile Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel müdürü Süleyman Şahin kısa bir konuşma yaptı. Osman Kılıç; iftara katılan tüm konuklara teşekkür ederken, Süleyman Şahin ise; Spor ile ilgili Bursa'dan gelen hertürlü Yatırım taleplerini mümkün olduğunca karşıladıklarını, önemli yatırımlar yaptıklarını, Amatör yöneticilerin sürekli veren, fedakarlık yapan, karşılıksız hizmet eden kişiler olduğunu söyleyerek, Spor Bakanlığı olarak onlardan gelen hertürlü talebe kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

Kaynak: HABER MERKEZİ