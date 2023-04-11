Bal ligi 14. Grupta şampiyonluk son haftaya kaldı.

62 puanla liderlik konumunda bulunan Kafkasspor, 61 puanla ikinci sırada bulunan Gebzespor’la karşılaşacak.

Buraya kadar her şey normal fakat, geçtiğimiz hafta İstanbul Cankurtaran deplasmanında zorda olsa kazanan Kafkasspor, tribün olayları gerekçe gösterilerek 4 maç seyircisiz oynama cezası ile şok yaşadı. (Deplasman maçında iç sahaya ceza verilmeside ayrı bir travma)

Yaşatılan mağduriyet sonrası maçı İnegöl’de oynama talebinde bulunan Kafkasspor’un isteği reddedilerek Bursa Atıcılar - 3 sahasında seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Bu arada; ligin ilk yarısındaki maçta Kafkasspor kafilesine taşlı saldırı olmuştu. Can kaybı yaşanmaması şoförün soğuk kanlılığıyla önlenirken, Gebzespor kulübüne ise bir ceza gelmemişti.

Bölgesel amatör ligin statü saçmalığına da değinmek lazım. Lider olan takım 3. Lig için Play-off oynuyor, ligi ikinci bitiren takıma hiç bir şans tanınmıyor, verilen emekler hiç oluyor.

Böyle bir ortamda kenetlenerek, fedakarlık zinciri oluşturarak iddialı bir kadro oluşturan, tesisleşme adımında profesyonelce işlere imza atan, 3. Lig için yaptığı çalışmalarla gelecek nesillere umut aşılayan İnegöl Kafkasspor kulübünü, emsali olmayan kararlar alarak haksızlığa mahkum eden ilgili kişi ve kurumları acilen kararından dönmeye davet ediyorum.

Kamyon tepelerinde başlayan bu karşılıksız sevgiyi tribünlerden uzaklaştırarak yıpratmayın…

Merak etmemek mümkün değil.

Bursa futboluna operasyon mu var?

İyice midemiz bulandı. Neden mi?

- Bursaspor’un Amed maçında aldığı emsalsiz ceza.

- İnegölspor’lu taraftarlara Afyon deplasmanında uygulanan orantısız şiddet.

- Yine İnegölspor yöneticilerine kendi sahasında yaşatılan şiddet içerikli mağduriyet.

Dayatılan tüm haksızlıklara rağmen, Haydi Kenetlen Bursa.

Bu Kafkasspor’un değil bütün Bursa’nın davası…