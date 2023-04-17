BAL Ligi 14. Grupta şampiyonluk son haftaya kalmıştı.

62 puanla liderlik konumunda bulunan Kafkasspor, 61 puanla ikinci sırada bulunan Gebzespor’u konuk ediyordu.

Kafkasspor’u 1 puan şampiyon yapacakken, Gebze’nin tüm umutları galibiyet üzerine kuruluydu.

Yer Bursa Atıcılar -3 sahası. Maç saati 15.00. Fakat 13.00’te tıklım tıklım dolmuştu tribünler.

Bursa amatör futbol tarihinin belki de en kalabalık maçı olacaktı.

Dağ, bayır, tepe…

Ne kadar boşluk varsa insan seliyle doldu taştı.

Mübarek ramazan günü oruçlu oruçlu sevdasının peşine düşmüş, inanmışlar ordusunun hikayesiydi bu.

Başlama vuruşla birlikte tribünlerdeki gürültü kulakları duyma kaybına itecek güçteyken, sahada müthiş bir mücadele oluyordu.

Kafkasspor beraberlik avantajıyla oynamanın rahatlığıyla sabırla hataya zorluyordu rakibini. Nitekim ileri uçtaki gol umudumuz Hakan Öztürk, fizik gücünü de arkasına alarak penaltı yaptırdı. Topun başına da geçerek yarım kalanları tamamladı.

O dakikadan sonra tribünlerdeki görsel şov deklanşörleri bozuyordu adeta.

Dile kolay; 80’li yıllarda dünyaya gelen Kafkas kartalı, kamyon tepelerinden zirveye uçuyordu.

Şampiyon Kafkasspor’a emek veren, futbolcuları, teknik kadroyu, yönetimi, taraftarı, camiası, basını ve bir bütün olarak kenetlenen Bursa futbol camiasını yürekten kutluyorum.