Sezona play-off hedefiyle başlayıp hayal kırıklığında boğulan İnegölspor, teknik adam değişikliğine giderek son iki haftada 4 puan kazandı.

Güzel bir pazar günü, tribünler tıklım tıklım. Taraftar galibiyete aç, oyuncular 3 puana hasret, teknik adam son derece hırslı…

Bu üç bileşen birleşince sahada şok bir skor oluştu.

55 dakika geride kalırken, tabelada İnegölspor 4 Menemenspor 0 yazıyordu.

56. Dakikada jeneriklik bir gol yiyen temsilcimiz 63. Dakikada yapılan değişikliklerden sonra iyice bocalamaya başladı. Aslında uyuyan dev uyandırılmıştı. Sezon öncesi şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydi çünkü Menemenspor. Neyse ki korkulan olmadı. Hatta maçın son dakikalarında bir gol daha bularak, bu zor süreçten artık çıkıyordu İnegölspor.

Galibiyet açlığının bitmesiyle yapılan hatalardan ders çıkarmak en büyük kazanç olacaktır.

Murat Yoldaş’la yola çıkmanın bedelini 5 hafta kahrolarak ödeyen yönetim, güzel günlere Bahattin hocayla Güneş açmanın hesaplarını yapıyor şimdi.

Bu arada İnegölspor yöneticisi Taner Güven, efsane maraton tribünlerinin, ilk yarı sonuna kadar ki tüm biletlerini satın alarak, taraftara hediye etmesi gerçekten taktire şayan bir hareket. Böyle kenetlenmeler başarıyı getirir.

Tebrikler…