Bursaspor TFF 2. Ligin 7. Haftasında, play-off hedefiyle sezona başlayan Ankara Demirspor’u konuk etti.

Bu seneki performansıyla dikkatleri üzerine çeken, takımın en skorer ismi olan Çağatay Yılmaz’ın sakat olması sebebiyle ilk 11 kadrosunda yer almadığı maçta, pozisyon dahi üretemeyen Bursaspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Geçen yıl kadroda düşünülmeyen ve takım bulması istenen Çağatay, takımın tek umuduysa gerisini siz düşünün artık.

Maçı izledikçe, sabaha kadar oynansa kazanamayız hissi yerleşmişti içime. Pozisyon yok, kalite yok, heyecan yok, atmosfer yok, en acısı da umut yok.

Onca yokluğun içinde eriyip gidiyor Bursaspor.

Tribünlerin tenhalığı, sahadaki çocukların isteksizliğiyle birleşince gerçekten boş verilmeye başlandı koskoca Bursaspor.

Önümüzdeki haftayı bay geçecek olan Bursaspor’da, sezonun kalanında nasıl performans göstereceğini kestirememekle birlikte, beklentilerin negatif yönde ilerlediğini söyleyebilirim.

Bu arada stadyum kapısında Bursa Emniyetinden görevli personellerin bazıları, aracımla stadyuma girmeme engel olarak, henüz basımı gerçekleşmeyen otopark kartını sebep gösterdiler.

Daha elimize ulaşmadığını, maçın spikeri olduğumu ve geç kaldığımı belirtmeme rağmen girişim engellendi.

Aracı stat dışında bırakarak stada geç geldiğim için işimi yapamadım. Neden olan görevli emniyet mensuplarını kınayarak konuyu kapatıyorum.

Bu arada medya personeli olarak sadece benim aracımın içeri alınmadığını da belirtmek isterim.