Geçtiğimiz hafta tarihinin en kalabalık seyircisi önünde evinde ağırladığı Bursaspor’a çok önemli bir dönemde çok önemli bir 3 puanı oynadığı etkisiz ve kötü bir oyunda kişisel hatalarla yediği saçma sapan gollerle adeta altın tepsi içerisinde sunan ve küme düşme potasındaki en önemli rakibimiz Batman Petrolsporla puanlarımızı eşitleme fırsatını kaçıran temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü deplasmanda konuk olduğu play-off iddiası bulunan Afyonspor’u maçın başından sonuna kadar oynadığı temkinli ve etkili oyunla günün başarılı oyuncularından Ali’nin kaleciden dönen topunu tamamlayan stoper Volkanın golü ile yenerken bu çok kritik dönemde aldığı 3 altın puanla evinde Bayburt’u 2 golle geçen Batman Petrolspor ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Böylece 2. lige havlu atacakken önümüzdeki Cumartesi günü evinde Batman Petrolspor ile oynayacağı 6 puanlık final için ve kümede kalmak için yeniden umutlandı. Deplasmanda bu çok önemli maçta aldığı

3 puanın coşkusunu İnegöl’den gelen 300 e yakın taraftarı ile dakikalarca paylaştı.

Rakip Afyonspor 43 puanla play-off sınırının 1 puan gerisinde evinde İnegölspor’u yense Play-off içerisine girebileceği maçta taraftarlarının beklediği etkili oyunu sergileyemedi. Afyonspor daha önce Amed ve Ş.Urfa’yı deplasmanda yenme başarısını göstermiş ve bu galibiyetlerle grubumuzun zirvesini karıştırmıştı. Maç boyunca İnegölspor’un tecrübeli ve bu maçta akıllı oynayan müdafaamızı 2-3 pozisyonun dışında zorlayamadı. Daha doğrusu hedeflediği etkili oyunu oynayamadı. Ancak play-off’u zorlamaya devam edebilir.

İnegölspor’a gelince teknik heyet geçtiğimiz hafta evinde beraberliğe razı olan tahtası kapalı 2. Ligde can çekişen ve sürekli teknik heyet değiştirmek zorunda kalan en sonunda eski bir oyuncusunu davet ederek takımı ona teslim eden Bursaspor’a yanlış 11’le sahaya çıkarak yanlış değişikliklerle 3 altın puanı çok sürpriz bir şekilde rakibine altın tepsi içerisinde sunan Teknik heyetimiz bu maça kalede Bekir, geride Yasin-Emrah- Volkan-Gökhan, ortada Ali-Yılmaz-Uğur, ileride Sefa-Alperen- Niyazi Batuhan tertibiyle çıktığı maçın son 20 dakikasında Kaptan Yılmaz’ın yerine Furkan, Sefa’nın yerine Orhan, Alperen’in yerine Metincan’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler önde götürdüğümüz maçın skorunu korumaya destek verdi. İnegölspor maça çok temkinli hatta ilk yarım saatinde rakibinden dana etkili bir oyun sergiledi. Bu etkili oyununu ilk devrede sürdürdükten sonra devreye golsüz girdiği maçın 2. yarısında Bursaspor mağlubiyetinden sonra rakibi Petrolspor’un Bayburt maçında galibiyet golleri haberinden sonra bu maçta beraberliğin kendisine yetmeyeceğini görüp Afyon kalesini daha fazla zorlamaya başladı. Bu atakların birinde günün başarılı oyuncularından Ali’nin ceza sahası üzerinden attığı güzel şutu kalecinin doksandan çeldiği topu Volkan tamamlayarak İnegölspor’umuzu öne geçirdi. Bu golden sonra rakip Afyonspor toparlanarak kalemize daha etkili gelmeye başladı ancak temsilcimiz iyi başladığı oyuna devam ederek Tecrübeli oyuncularımızın da maça ağırlığını koyarak rakibe gol imkanı vermedi. Bu maçın bir başka kazanımı da takımımızın Ömer Faruk’u aratmaması oldu. Ömer Faruk ‘un görevini Alperen daha iyi ve etkili bir şekilde yaptı. Umarız teknik heyet Batman maçında bunu göz önünde bulundurur. Bu çok çok önemli deplasman maçında takımımızda aksayan oyuncu yok gibiydi. Yapılan değişiklikler skoru korumaya yönelik taze bir kuvvetti. Bu maçı Kanal3’ten pozisyon tekrarlarıyla dikkatlice izledim ve izledikten sonra devre arasında alınan bu 16 yeni ve tecrübeli oyuncularımız Nazilli ve Bursa maçlarını nasıl ve neden kaybetti? Doğrusu anlamış değilim. Afyon’daki bu tecrübe kokan oyunu bu maçlarda neden ve nasıl oynamadılar. Teknik heyet ve yönetim bunu çözebilse bu takım kümede kalır.

Sonuç olarak Nazilli ve Bursa maçlarını kaybederek küme düşme potasına demir atan temsilcimiz İnegölspor, çıktığı Afyon deplasmanından iyi oynayarak 3 altın puan alarak küme düşme potasındaki en yakın ve 3 puan önde olan Batman Petrolspor’un ensesinde olmaya devam etti. Bu maçı kazanan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor bu hafta evimizde konuk edeceğimiz Batman maçında başarılar diliyoruz. Play-off sınırında olan Afyon’u hem de deplasmanda yenen takımımızın bu Cumartesi günü evinde kendisinden 3 puan önde olan Batman Petrolspor ile oynayacağı 6 puanlık final maçını kazanmaktan başka alternatifi yok. Bu çok önemli final maçında yönetim-teknik heyet ve oyuncularımız koşulsuz kenetlenerek ve inşallah Bursa maçındaki tribün desteğini de arkasına alarak bu sefer o maçtan zaferle çıkacağına inanıyoruz. Bu maçın beraberliği yok. Beraberlik bu maçtan 3 gün sonra konuk olacağımız lider Çorum maçına çok olumsuz motive eder. Bu kadar tecrübeli ve alternatifli bir kadromuz ile Batman’ı en az 2 golle geçerek ikili averajı da lehimize çevirmeliyiz. Atalarımız ne demiş “ ÇIKMAYAN CANDAN UMUT KESİLMEZ.“ Oyuncularımız bu maça kenetlenerek her ne olursa olsun maçta birbirine yan bakmayarak sadece ve sadece 3 puana ve en az 2 gole motive olacak. Maçı ilk yarıda koparacak rakibine 2 yarı için umut bırakmayacak. Bizim takımın buna gücü yeter. Taraftarlarımız tribünlerden sadece takımımıza destek verecek sahanın kapanmasına seyircisiz maç oynama cezasına neden olacak davranışlardan uzak duracak. Seyircisiz oynayacağımız maçlar bizim sonumuz olur. Lütfen buna dikkat edelim. Evimizdeki maçları kazanmak zorunda olduğumuzu ve bu maçlarda tribün desteğine ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. Bu Cumartesi günü şehir stadına umutla gidip umutla çıkmalıyız. Aksi bir sonuç telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilir. Bu duygu ve düşüncelerle bu Cumartesi günü evimizde konuk edeceğimiz küme düşme potasındaki en büyük rakibimiz Batman maçında İnegölspor’umuzun zaferini yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”