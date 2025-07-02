Örnek No:55*

T.C.

BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/28 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Özellikleri:Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Hacıosman Mevkii, 104 ada 18 parsel, 3.444,45 m2 yüzölçümlü ana gayrimenkul "Tarla" niteliği ile borçlu şirketadına (1/1) hisse oranında kayıtlıdır.

Şerh: Parselin 42,79 m2 lik kısmı orman kadastro haritasına göre orman sınırı içinde kalmaktadır. Taşınmazın konumu ve açık adresi: Satışa konutaşınmaz Bursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Hacıosman Mevkii, konumludur. Taşınmaza Ulaşım; Ankara Yolu üzerinde doğu istikametinde ilerlerken Kestel OSB nin oradan sola Uludağ Yoluna sapılır. Yol bitiminden devam eden Derekızık yolundan devam edip sırasıyla Derekızık, Saitabat, Osmaniye mahallelerini geçerek taşınmazın dahilinde bulunduğu Orhaniye mahallesine ulaşılır. Taşınmaz Orhaniye Mahalle merkezine yaklaşık 800 m mesafede olup mahalle merkezinin güneydoğusunda konumlanmıştır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Yakın çevresinde benzer tarla vasıflı taşınmazlar bulunmaktadır. Taşınmaza belli bir mesafeden sonra yaya veya arazi araçları ile ulaşım sağlanmakta olduğundan ulaşım imkanları orta seviyededir. Adresi: Orhaniye Mahallesi, Hacıosman Mevkii, 104 ada 18 parsel Kestel/BURSA Taşınmazın genel, çevresel ve iç mekan özellikleri: Eğimli ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup yamuğa benzer geometrik formdadır. Parsel üzerindebirkaç adet orman ağacı bulunmaktadır. Parselde toprak sürümü, ağaç bakımı gibi ziraai faaliyetler yapılmamıştır.Çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir. Taşınmazınkadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel üzerinde herhangibir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım Orhaniye Mahallesi merkezine kadar sağlanmakta, sonrası için özel arazi araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Fiili durumu bakımsızboş tarla vasıflıdır.

İmar Durumu: Şartname ilan ve dosyasındadır Kıymeti : 1.960.000,00 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek icrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:09

2-Özellikleri:Satışa konu taşınmazBursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, 101 ada 31 parsel, 2.573,04 m2 yüzölçümlü ana gayrimenkul "Tarla" niteliği ileborçlu şirket adına (1/1) hisse oranında kayıtlıdır. Taşınmazın konumu ve açık adresi: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, konumludur. Taşınmaza Ulaşım; Ankara Yolu üzerinde doğu istikametinde ilerlerken Kestel OSB nin oradan sola Uludağ Yoluna sapılır. Yol bitiminden devam eden Derekızık yolundan devam edip sırasıyla Derekızık, Saitabat, Osmaniye mahallelerini geçerek taşınmazın dahilinde bulunduğu Orhaniye mahallesine ulaşılır. Taşınmaz Orhaniye Mahalle merkezine yakın konumda olup mahalle merkezinin kuzeyinden konumlanmıştır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Ayrıca mahalindeaçılan yolun bir kısmı parselin içerisinden geçmektedir. Yakın çevresinde benzer tarla vasıflı taşınmazlar bulunmaktadır. Ulaşım imkanları iyidir. Adresi: Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, 101 ada 31 parsel Kestel/BURSA Taşınmazın genel, çevresel ve iç mekan özellikleri: Eğimli ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup yamuğa benzer geometrik formdadır. Parsel üzerindebirkaç adet orman ağacı bulunmaktadır. Parselde toprak sürümü, ağaç bakımı gibi ziraai faaliyetler yapılmamıştır.Çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir. Taşınmazınkadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangibir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım Orhaniye Mahallesi merkezine kadar sağlanmakta, sonrası için özel arazi araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Fiili durumu bakımsızboş tarla vasıflıdır.

İmar Durumu:Şartname ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 1.670.000,00 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: İcrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:09

3-Özellikleri: Satışa konu taşınmazBursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, 101 ada 173 parsel, 1.771,45 m2 yüzölçümlü ana gayrimenkul "Tarla" niteliği ile borçlu şirket adına(1/1) hisse oranında kayıtlıdır. Taşınmazın konumu ve açık adresi: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, konumludur. Taşınmaza Ulaşım; Ankara Yolu üzerinde doğu istikametinde ilerlerken Kestel OSB nin oradan sola Uludağ Yoluna sapılır. Yol bitiminden devam eden Derekızık yolundan devam edip sırasıyla Derekızık, Saitabat, Osmaniye mahallelerini geçerek taşınmazın dahilinde bulunduğu Orhaniye mahallesine ulaşılır. Taşınmaz Orhaniye Mahalle merkezine yakın konumda olup mahalle merkezinin doğusunda konumlanmıştır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Yakın çevresinde benzer tarla vasıflı taşınmazlar bulunmaktadır. Taşınmaza belli bir mesafeden sonra arazi araçları ile ulaşım sağlanmakta olduğundan ulaşım imkanları orta seviyededir. Adresi: Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, 101 ada 173 parsel Kestel/BURSA Taşınmazın genel, çevresel ve iç mekan özellikleri: Eğimli ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup yamuğa benzer geometrik formdadır. Parsel üzerindebirkaç adet orman ağacı bulunmaktadır. Parselde toprak sürümü, ağaç bakımı gibi ziraai faaliyetler yapılmamıştır. Çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir. Taşınmazınkadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel üzerinde herhangibir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım Orhaniye Mahallesi merkezine kadar sağlanmakta, sonrası için özel arazi araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır.Fiili durumu bakımsızboş tarla vasıflıdır.

İmar Durumu:Şartname ilan ve dosyasındadır Kıymeti : 1.060.000,00 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: İcrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 12:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 12:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 12:09

4- Özellikleri: :Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, 101 ada 152 parsel, 1.025,58 m2 yüzölçümlü ana gayrimenkul "Tarla" niteliği ile borçlu şirket adına(1/1) hisse oranında kayıtlıdır. Taşınmazın konumu ve açık adresi: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, konumludur. Taşınmaza Ulaşım; Ankara Yolu üzerinde doğu istikametinde ilerlerken Kestel OSB nin oradan sola Uludağ Yoluna sapılır. Yol bitiminden devam eden Derekızık yolundan devam edip sırasıyla Derekızık, Saitabat, Osmaniye mahallelerini geçerek taşınmazın dahilinde bulunduğu Orhaniye mahallesine ulaşılır. Taşınmaz Orhaniye Mahalle merkezine yakın konumda olup mahalle merkezinin doğusunda konumlanmıştır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Yakın çevresinde benzer tarla vasıflı taşınmazlar bulunmaktadır. Taşınmaza belli bir mesafeden sonra arazi araçları ile ulaşım sağlanmakta olduğundan ulaşım imkanları orta seviyededir. Adresi: Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, 101 ada 152 parsel Kestel/BURSA Taşınmazın genel, çevresel ve iç mekan özellikleri: Eğimli ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup yamuğa benzer geometrik formdadır. Parsel üzerindebirkaç adet orman ağacı bulunmaktadır. Parselde toprak sürümü, ağaç bakımı gibi ziraai faaliyetler yapılmamıştır.Çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir. Taşınmazınkadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel üzerinde herhangibir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım Orhaniye Mahallesi merkezine kadar sağlanmakta, sonrası için özel arazi araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Fiili durumu bakımsızboş tarla vasıflıdır.

İmar Durumu:Şartname ilan ve dosyasındadır Kıymeti : 620.000,00 TL

KDV Oranı: %10Kaydındaki Şerhler: İcrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 13:40

5-Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, 101 ada 273 parsel, 892,25 m2 yüzölçümlü ana gayrimenkul "Tarla" niteliği ile borçlu şirket adına(1/1) hisse oranında kayıtlıdır. Taşınmazın konumu ve açık adresi: Satışa konu taşınmazBursa İli, Kestel ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, konumludur. Taşınmaza Ulaşım; Ankara Yolu üzerinde doğu istikametinde ilerlerken Kestel OSB nin oradan sola Uludağ Yoluna sapılır. Yol bitiminden devam eden Derekızık yolundan devam edip sırasıyla Derekızık, Saitabat, Osmaniye mahallelerini geçerek taşınmazın dahilinde bulunduğu Orhaniye mahallesine ulaşılır. Taşınmaz Orhaniye Mahalle merkezine yakın konumda olup mahalle merkezinin kuzeydoğusunda konumlanmıştır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Yakın çevresinde benzer tarla vasıflı taşınmazlar bulunmaktadır. Taşınmaza belli bir mesafeden sonra arazi araçları ile ulaşım sağlanmakta olduğundan ulaşım imkanları orta seviyededir. Adresi: Orhaniye Mahallesi, Uzunbatak Mevkii, 101 ada 273 parsel Kestel/BURSA Taşınmazın genel, çevresel ve iç mekan özellikleri: Eğimli ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup yamuğa benzer geometrik formdadır. Parsel üzerindebirkaç adet orman ağacı bulunmaktadır. Parselde toprak sürümü, ağaç bakımı gibi ziraai faaliyetler yapılmamıştır. Çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir. Taşınmazınkadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel üzerinde herhangibir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım Orhaniye Mahallesi merkezine kadar sağlanmakta, sonrası için özel arazi araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Fiili durumu bakımsızboş tarla vasıflıdır.

İmar Durumu:Şartname ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 510.000,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İcrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.